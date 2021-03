Πολιτική

Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση Δένδια - Σούκρι

Διμερή και περιφερειακά ζητήματα στο επίκεντρο της συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι.

Συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το απόγευμα της Δευτέρας στην αίθουσα επισήμων του Παλιού Αεροδρομίου Λάρνακας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας.

Αφού ευχήθηκε για την Ημέρα της Γυναίκας, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συζήτησε με τον Κύπριο ομόλογό του μια ευρεία ατζέντα θεμάτων σχετικά με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 22ας Μαρτίου, την Άτυπη Πενταμερή για το Κυπριακό, καθώς και την ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε στενότατη, διαρκή και ειλικρινή.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις:

«Σχέσεις εγκάρδιες, στενότατες, σχέσεις οι οποίες βασίζονται και στη στενή προσωπική σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι.

«Θα ήθελα να πω, επίσης, ότι το θέμα που δημιουργήθηκε από μια πρόσφατη προκήρυξη οικοπέδων από την αιγυπτιακή πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα καθαρά τεχνικό θέμα που αφορά την αιγυπτιακή πλευρά. Η ελληνική πλευρά το θεωρεί επί τη βάσει των αναρτήσεων της αιγυπτιακής πλευράς ένα θέμα το οποίο κατ' ουσίαν έχει επιλυθεί.

Είχα, επίσης, τη δυνατότητα να συναντήσω τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, τον Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ (Ahmed Abul Gheit), με τον οποίο συζητήσαμε για την τελευταία Διάσκεψη του Αραβικού Συνδέσμου, τα όσα συζητήθηκαν εκεί, αλλά κυρίως πώς η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει τις σχέσεις της με τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος έχει το μοναδικό προνόμιο να είναι ήδη χώρα - παρατηρητής. Η Ελλάδα θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση ενός Memorandum of Understanding με τον Αραβικό Σύνδεσμο, ώστε να αναπτύξει και αυτή τις σχέσεις μαζί του».

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που βρέθηκε για μια ακόμη φορά στην Κύπρο αναμένοντας, όπως είπε, τον Κύπριο ομόλογό του στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη διαρκή και στενή συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας «εν όψει των μεγάλων προκλήσεων με την ελπίδα πάντα να οδηγήσουμε τα πράγματα σε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα».

Το ΥΠΕΞ της Αιγύπτου: Ισχυρές οι σχέσεις και οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα

Διμερή και περιφερειακά ζητήματα απασχόλησαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση, τους υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου, Νίκο Δένδια και Σάμεχ Σούκρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο χωρών συζήτησαν τρόπους ανάπτυξης της συνεργασίας των δύο χωρών, αναφέρεται σχετικά.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, Άχμεντ Χάφεζ, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών τόνισαν τις ισχυρές σχέσεις και δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Αιγύπτου για τη διευκόλυνση της ροής των ελληνικών επενδύσεων στην Αίγυπτο, συμβάλλοντας παράλληλα στο να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των δύο χωρών. Επίσης, συζήτησαν για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ενέργειας.

Τέλος, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν το συντονισμό των ενεργειών τους σε θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.