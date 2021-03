Πολιτική

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Κοινό μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο ελληνικό #MeToo.

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τίμησε η Βουλή των Ελλήνων σε κοινή συνεδρίαση της επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα “Ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών”. Στη συνεδρίαση παρέστη και απηύθυνε ομιλία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα. Τον λόγο έλαβε επίσης ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας, ο κ. Τασούλας προσέφερε στους βουλευτές το βιβλίο “Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή” της καθηγήτριας Μάρως Παντελίδου Μαλούτα, έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Άννα Καραμανλή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, επεσήμανε ότι η πρωτοφανής υγειονομική κρίση, απομακρύνει τον στόχο του ΟΗΕ για την αναγνώριση της ισότητας των φύλων, όχι μόνο ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και ως απαραίτητη βάση για έναν βιώσιμο κόσμο. Τόνισε ωστόσο, ότι «η προώθηση και επίτευξη της ισότητας των φύλων, δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή των αγοριών και των ανδρών» επισημαίνοντας τον ρόλο και την ευθύνη τους στην καταπολέμηση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας. «Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο υπόβαθρο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο» υπογράμμισε.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή των γυναικών στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, αλλά και στην ανάγκη απάλειψης των θεσμικών εμποδίων και των στερεοτύπων για την ισότιμη συμμετοχή τους στην οικογενειακή, εργασιακή και πολιτική ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεισφορά των γυναικών που εργάζονται σήμερα σε κρίσιμους για την αντιμετώπιση της πανδημίας τομείς, υπογραμμίζοντας ότι «το παράδειγμα αυτών των γυναικών ενδυναμώνει τις κόρες τους, τις οπλίζει με αυτοπεποίθηση και δύναμη, τις προετοιμάζει για τον καινούργιο κόσμο που ανατέλλει και τις έχει ανάγκη».

Η κυρία Σακελλαροπούλου είπε επίσης μεταξύ άλλων: «Σήμερα, από το βήμα αυτό, που τόσο τιμητικά μου παραχωρήθηκε, θα ήθελα να μιλήσω για τα σταθερά, σίγουρα, θετικά βήματα της γυναικείας διαδρομής μέσα στον χρόνο. Χωρίς ούτε μια στιγμή να προσπερνώ τα προβλήματα που έγιναν εμφανέστερα στις συνθήκες της πανδημίας, τη διόγκωση της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης, την εργασιακή ανασφάλεια, την τρομερή συμπίεση που υφίστανται οι γυναίκες που βρίσκονται σε συνθήκες πολλαπλής ευαλωτότητας, μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, ηλικιωμένες με πενιχρά εισοδήματα, πρόσφυγες και μετανάστριες, συχνά θύματα σωματεμπορίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, πολλαπλής κακοποίησης. Σε αυτές τις γυναίκες της εύθραυστης επιβίωσης είναι στραμμένο το βλέμμα μας, αυτές οφείλουμε να συνδράμουμε και να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Η τραυματισμένη σιωπή τους δεν θα γίνει ποτέ κραυγή - ένας λόγος παραπάνω για να τις ακούσουμε.

Από μιαν άλλη ωστόσο πλευρά της τραυματισμένης γυναικείας αξιοπρέπειας, οι φωνές πολλαπλασιάζονται. Το ελληνικό κίνημα #MeToo αποκάλυψε μια ανεπούλωτη και ανομολόγητη κοινωνική πληγή: τις ενδοοικογενειακές, ενδοεπαγγελματικές, ενδοσυντεχνιακές μορφές αυταρχισμού που καταλήγουν στη χρόνια υποτίμηση, εκμετάλλευση και βία εναντίον των γυναικών. Παροτρύναμε τα θύματα του σεξισμού, της κακοποίησης, της κατάχρησης εξουσίας να μιλήσουν. Τα διαβεβαιώσαμε ότι η καταφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί δικαίωμα και ταυτόχρονα ασπίδα προστασίας τους.

Ωστόσο, όσο αυστηρό και αν γίνει το νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν αν δεν αναδιοργανωθούν οι σχέσεις της οικογενειακής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής μας οικειότητας. Αν δεν ανατραπούν νοοτροπίες και αντιλήψεις βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία μας. Αν μέσω της συστηματικής διαπαιδαγώγησης δεν καταλυθούν τα στερεότυπα και οι έμφυλες διακρίσεις που ακυρώνουν προσωπικότητες, αλλοιώνουν τις σχέσεις και δημιουργούν άγονη και οδυνηρή αντιπαλότητα ανάμεσα στα φύλα».

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβασή του σημείωσε πως «για πρώτη φορά οι Ελληνίδες μπόρεσαν και εξέφρασαν, δημόσια, κρυμμένα μυστικά που μέχρι σήμερα ήταν βαθιά καταχωνιασμένα στις ψυχές τους. Το γεγονός ότι μπορούμε πια ανοιχτά να μιλάμε για φαινόμενα εξουσιαστικής βίας και να δίνουμε την ασφάλεια στα θύματα για να διεκδικήσουν το δίκαιό τους, να μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο πόνο και να έχουν δικαιοσύνη που αρμόζει, είναι σημαντική κατάκτηση για την ελληνική κοινωνία την οποία πρέπει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα να τη χαιρετίσει».

Αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε «το πιο μεγάλο “ευχαριστώ” στις νοσηλεύτριες, στις εργαζόμενες σε σούπερ μάρκετ, σε οίκους ευγηρίας, στις Ελληνίδες εκπαιδευτικούς, για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την τεράστια συμβολική σημασία που εκπέμπει το γεγονός ότι το μεγάλο αξίωμα της χώρας μας κατέχει πλέον γυναίκα. Ενδεχομένως να ήταν αδιανόητο πριν από κάποιες δεκαετίες. Ίσως να μην ήταν αυτονόητο προ δύο ετών. Σήμερα είναι κεκτημένο και αυτό συνιστά την καλύτερη απόδειξη τι σημαίνει πρόοδος. Μια τολμηρή πρωτοβουλία να μετατρέπεται σε αυτονόητη πραγματικότητα».

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος τόνισε πως πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα των γυναικών, έχοντας μια καθολική προσέγγιση, τόσο σε επίπεδο εθνικών Κοινοβουλίων όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να σχεδιαστούν πολιτικές που να εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των γυναικών στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Στη συνεδρίαση χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων: Από τη Ν.Δ. η Παρασκευή Βρυζίδου, από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία η Μερόπη Τζούφη, από το ΚΙΝΑΛ η Χαρά Κεφαλίδου, από το ΚΚΕ η Λιάνα Κανέλη και από την Ελληνική Λύση η Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου, οι οποίες έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στην καθημερινότητα των γυναικών, επιφέροντας ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στη θέση τους.

Αμέσως μετά, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας στον τομέα της ισότητας των γυναικών, έκανε λόγο για ισχυρή θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, η οποία όμως δοκιμάζεται εν μέσω της υγειονομικής πρόκλησης που βιώνουμε, και αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση για την περαιτέρω διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των φύλων στην πράξη.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στους άξονες που θα κινηθεί το υπουργείο με νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίοι είναι η καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μαυρουδής Βορίδης, τόνισε πως στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες έχουμε ακόμα κινδύνους, κυρίως από αυτούς που υποστηρίζουν, εν ονόματι μιας πολυπολιτισμικότητας, την εισαγωγή απαράδεκτων διακρίσεων που προσβάλλουν τον τρόπο ζωής μας, προσβάλλουν την αξίωσή μας να ζήσουμε άνδρες και γυναίκες με ισότητα μέσα στην παράδοση που έχουμε οικοδομήσει και για την οποία οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της υπεράσπισής της.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, επεσήμανε πως η κρίση της πανδημίας είναι δραματική και τα κοινωνικά θύματά της είναι οι γυναίκες, καθώς την εποχή αυτή κλιμακώθηκε και το ζήτημα της βίας (έμφυλη, ενδοοικογενειακή) με θύματα, όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τα παιδιά τους, ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα που έλαβε το υπουργείο για την προστασία τους.