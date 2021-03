Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Συλλήψεις για διακίνηση υλικού μέσω διαδικτύου

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των δύο συλληφθέντων. Έρευνες στα σπίτια τους.

Δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 38 ετών, συνελήφθησαν στην Αθήνα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, δικογραφία, επίσης, για πορνογραφία ανηλίκων, σχηματίστηκε και σε βάρος 57χρονου.

Σύμφωνα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους - εφαρμογές και πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορούμενων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο εσωτερικοί και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, καθώς και φορητό μέσο αποθήκευσης USB. Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια των δύο συλληφθέντων, βρέθηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ για τον τρίτο δράστη προέκυψε η εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.