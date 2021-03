Κόσμος

Ισημερινή Γουινέα: Φωτιά σε στρατιωτική βάση - Αυξάνονται δραματικά οι νεκροί

Τραγικός ο απολογισμός από τις απανωτές εκρήξεις σε στρατόπεδο. Ισοπεδώθηκε περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον 98 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σειρά εκρήξεων που ισοπέδωσαν χθες ένα στρατόπεδο και γειτονικές συνοικίες στην Μπάτα, στην Ισημερινή Γουινέα, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ το υπουργείο Υγείας, σε νεότερο απολογισμό του, ενώ εθελοντές αναζητούν σορούς στα χαλάσματα.

Πάνω από 615 άνθρωποι επίσης τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις, που ξεκίνησαν από μια φωτιά στη στρατιωτική βάση Νκόα Ντόμα στην παράκτια πόλη Μπάτα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Επικαλούμενο τον αντιπρόεδρο, αρμόδιο για την Άμυνα και την Ασφάλεια, γιο του προέδρου, Τεοντόρο Νγκεμά Ομπιάνγκ Μανγκ, το υπουργείο Υγείας ανέβασε τον απολογισμό των νεκρών σε 98. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 31 νεκρούς.

Από τους τραυματίες, 299 εξακολουθούν να νοσηλεύονται, τόνισε το υπουργείο με ανάρτηση στο twitter.

Ο πρόεδρος Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκεμό, που κυβερνά αυτή τη μικρή κεντροαφρικανική χώρα, πρώην ισπανική αποικία, με σιδηρά πυγμή για σχεδόν 42 χρόνια, επέρριψε την ευθύνη σε αγρότες εκεί κοντά για κακό καψάλισμα των χωραφιών τους και κατηγόρησε για "αμέλεια" τους στρατιωτικούς που ήταν επιφορτισμένοι με την επιτήρηση του οπλοστασίου του στρατοπέδου στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Οι τρομακτικές εκρήξεις, που σημειώθηκαν με διαφορά μερικών λεπτών το απόγευμα, ισοπέδωσαν κυριολεκτικά τα κτίρια του στρατοπέδου που στέγαζαν τις ειδικές δυνάμεις και τις δυνάμεις της χωροφυλακής καθώς και τις οικογένειές τους και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε πάρα πολλά σπίτια γειτονικών συνοικιών.

"Έπειτα από τις καταστροφικές εκρήξεις στην Μπάτα χθες...η Ισπανία θα προχωρήσει με την άμεση αποστολή φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας", δήλωσε με tweet της η Ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονζάλες Λάγια.