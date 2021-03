Αθλητικά

Πέλκας: Τραυματισμός-σοκ, αποχώρησε με φορείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας άσος της Φενέρμπαχτσε συγκρούστηκε με αντίπαλο. Τι είπε ο γιατρός της ομάδας του.

Μια σοκαριστική σύγκρουση του Δημήτρη Πέλκα με αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε-Κόνιασπορ, έβγαλε εκτός παιχνιδιού τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, που αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και στο στήθος, ενώ του τοποθετήθηκε ειδικό κολάρο για τον αυχένα, αφού τραντάχτηκε ολόκληρος κατά την πτώση του.

Ο Έλληνας διεθνής έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Καθησυχαστικός για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Πέλκα ήταν ο γιατρός της Φενέρμπαχτσε.

«Δέχθηκε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο στήθος. Έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα αυτό και δάγκωσε τη γλώσσα του. Είχε μια μικρή αιμορραγία... Όταν συνήλθε ένιωθε πόνους στο στήθος του και έτσι αποφασίσαμε να τον μεταφέρουμε γρήγορα στο νοσοκομείο», ανέφερε και συνέχισε: «Τον υποβάλλαμε σε εξετάσεις, στο κεφάλι, τον αυχένα και το στήθος. Δεν διαπιστώθηκε να έχει κάτι, αλλά πρέπει να παραμείνει υπό παρακολούθηση. Θα ταξιδέψει μαζί μας στην Κωνσταντινούπολη και θα τον πάμε σε νοσοκομείο. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Μετά από ένα τέτοιο χτύπημα και μία διάσειση μπορεί να υπάρξει λίγο απώλεια μνήμης», κατέληξε.

Πηγή: sport-fm.gr