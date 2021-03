Κόσμος

Λούλα: Δικαστής ακύρωσε τις καταδίκες του πρώην προέδρου της Βραζιλίας

Η απόφαση, η οποία θα επανεξεταστεί από την ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποκαθιστά τα πολιτικά δικαιώματα του Λούλα

Ένας δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας ακύρωσε σήμερα τις ποινικές καταδίκες του αριστερού πρώην προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μια απόφαση που του επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Σε μια απόφαση που προκάλεσε έκπληξη, ο δικαστής Έντσον Φάχιν τόνισε ότι ένα δικαστήριο της νότιας πόλης Κουριτίμπα δεν είχε την αρμοδιότητα να δικάσει τον Λούλα για κατηγορίες διαφθοράς, τονίζοντας ότι πρέπει να δικαστεί εκ νέου σε ομοσπονδιακά δικαστήρια στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Η απόφαση, η οποία θα επανεξεταστεί από την ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποκαθιστά τα πολιτικά δικαιώματα του Λούλα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια προεδρική του υποψηφιότητα στις εκλογές του 2022, με αντίπαλο τον ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, που αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Ο εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Βραζιλίας δήλωσε πως ο Αουγκούστο Αράς θα εφεσιβάλει την απόφαση του Φάχιν.

Ο Λούλα κυβέρνησε την Βραζιλία μεταξύ του 2003 και του 2011. Φυλακίστηκε έχοντας καταδικαστεί για διαφθορά το 2018, γεγονός που τον εμπόδισε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές εκείνου του έτους.

Αποφυλακίστηκε στα τέλη του 2019, αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει το αξίωμα λόγω του ποινικού του μητρώου.