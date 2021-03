Κόσμος

Στη φυλακή γυναίκα που απήγαγε τον γιο της

Μαζί με το παιδί της πήγε σε περιοχή που ελεγχόταν από το Ισλαμικό Κράτος.

Σουηδικό δικαστήριο καταδίκασε χθες Δευτέρα μια τριαντάρα να εκτίσει τριετή φυλάκιση επειδή απήγαγε τον μικρό γιό της και τον πήρε μαζί της σε περιοχή της Συρίας η οποία ελεγχόταν από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Η παλαιστινιακής καταγωγής σουηδή υπήκοος, 31 ετών, αναχώρησε από την πόλη Λαντσκρούνα (νότια) τον Αύγουστο του 2014 μαζί με τον γιο της, τότε ηλικίας μικρότερης των δύο ετών.

Ο πατέρας του παιδιού, με τον οποίο είναι διαζευγμένοι, είχε επιτρέψει να τον πάρει μαζί της στην Τουρκία για διακοπές. Στη δίκη της ωστόσο το δικαστήριο πληροφορήθηκε ότι από την τουρκική επικράτεια πέρασε σε συριακό τομέα που αποτελούσε τότε μέρος του «χαλιφάτου» του ΙΚ, χωρίς τη συναίνεση του πατέρα του αγοριού.

Το περιφερειακό δικαστήριο της πόλης Λουντ αποφάνθηκε ότι πήγε οικειοθελώς στη Συρία και απέρριψε το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι απλώς σκόπευε να κάνει μια σύντομη επίσκεψη για θρησκευτικούς λόγους.

Η νεαρή, ριζοσπαστικοποιημένη πολύ πριν φύγει από τη Σουηδία, ισχυρίστηκε ότι την κρατούσαν στη Συρία παρά τη θέλησή της, αρχικά μέλη του ΙΚ ως τα τέλη του 2017, κατόπιν μέλη των κουρδικών δυνάμεων στον αχανή καταυλισμό Αλ Χολ (βορειοδυτική Συρία).

Παντρεύτηκε στη Συρία έναν μήνα μετά την άφιξή της στη χώρα. Απέκτησε δύο κόρες με τον δεύτερο σύζυγό της, τυνήσιο μαχητή του ΙΚ. Αναρτήσεις που έκανε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook αποδεικνύουν ότι δεν είχε καμία πρόθεση να επιστρέψει ποτέ στη Σουηδία, διευκρίνισε το δικαστήριο.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι η γυναίκα ήταν άριστα ενημερωμένη για τη σύρραξη στη Συρία και τις μεθόδους του ΙΚ όταν εγκαταστάθηκε στα εδάφη του «χαλιφάτου». Πηγαίνοντας στη Συρία, στέρησε από τον πατέρα κάθε επαφή με τον γιο του.

Απέδρασε πέρυσι από τον καταυλισμό Αλ Χολ και μπόρεσε να περάσει στην Τουρκία με τα τρία παιδιά της. Οι τουρκικές αρχές την απέλασαν στη Σουηδία.

Η σουηδική δικαιοσύνη απέδωσε την κηδεμονία του αγοριού αποκλειστικά στον πατέρα του τον Ιούνιο του 2015.