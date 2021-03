Κόσμος

Βίντεο: Τρένο συγκρούεται με λεωφορείο

Η στιγμή της σύγκρουσης του τρένου με λεωφορείο καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα.

Τρένο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στο Γκότεμποργκ, στη Σουηδία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξε τραυματίας, αφού το λεωφορείο ήταν άδειο την ώρα του ατυχήματος.

Συνολικά 50 άτομα ήταν στο τρένο, τρία εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Στο βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνεται το τρένο που χτυπά το λεωφορείο.

Η αστυνομία κάνει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο όμως, δεν κρίνεται ύποπτο.