Παράξενα

Αυτοκίνητο “πέταξε” και προσγειώθηκε σε σχολείο (βίντεο)

Πάνω σε στέγη σχολείου κατέληξε ένα αυτοκίνητο που πέταξε.

Ένα απίστευτο τροχαίο έλαβε χώρα στη Χιλή.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και μετά από μία μικρή ανακοπή της ταχύτητάς του, πέταξε για 50 μέτρα και προσγειώθηκε πάνω σε σχολείο.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο τραυματισμός δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.