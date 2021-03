Life

Γιώργος Κωνσταντίνου: η κυρία Κοκοβίκου, η Ναθαναήλ, ο τζόγος και το... προφιτερόλ (βίντεο)

Ο σπουδαίος ηθοποιός, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την πορεία του, την προσωπική του ζωή, το εθισμό του και τον έρωτα.

Τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο «Ενώπιος Ενωπίω» ο Νίκος Χατζηνικολάου

Ο κορυφαίος ηθοποιός μίλησε για την πρώτη του επαφή με το θεατρικό σανίδι, το μικρόβιο της Τέχνης, τον «Αντωνάκη» και την «κυρία Κοκοβίκου». Αποκάλυψε πόσο τον επηρέασε η μητέρα του στην καριέρα του και ανακάλεσε μνήμες από τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε και στη σχέση του με την Έλενα Ναθαναήλ και γενικά για τον έρωτα και τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή του. "Ειλικρινά μπορώ να πω πως ο έρωτας δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή μου. Η ανάγκη της ελευθερίας, κατά κάποιο τρόπο ο φόβος, και όλα αυτά τα κόμπλεξ δεν με καθόρισαν πάνω σε αυτό το θέμα. Πέρασα πολύ ελαφρά από αυτή την ιστορία" τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου.

Αναφέρθηκε δε και στον τζόγο, τον οποίο χαρακτήρισε ένα σκαλοπάτι που οδηγεί στην κατηφόρα τη μεγάλη. "Άμα μπλέξεις, είναι ένας ο εθισμός, ο οποίος είναι καταστροφικός οπωσδήποτε. Όποιος τζογάρει χάνει. Θα είχα κάθε λόγο να εξαφανίσω αυτόν τον εθισμό μου και να μην το γράψω στο βιβλίο μου. Έγραψα για τον εθισμό μου με τον τζόγο, μόνο και μόνο για να δείξω πόσο καταστροφικός είναι. Όπως θα μιλούσα και για τα ναρκωτικά θα μιλούσα και γι' αυτό" σημείωσε ο σπουδαίος ηθοποιός.

Όπως ήταν φυσικό, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τη θρυλική σκηνή με το προφιτερόλ στην ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο». "Η σκηνή με το προφιτερόλ με κυνηγάει από τότε μέχρι και τώρα. Οδηγώ με το αυτοκίνητό μου, με βλέπουν και μου φωνάζουν να τους κάνω κάτι να γελάσουν" ανέφερε. "Ο Σακελάριος τότε μου έδωσε μία γραμμή για τη σκηνή. Εγώ είχα την τάση να αυτοσχεδιάζω και ο Σακελλάριος το βρήκε πάρα πολύ καλό" τόνισε.