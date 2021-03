Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

Πρωινή σεισμική επίσκεψη ανησύχησε κυρίως τους κατοίκους της Ιεράπετρας.

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:30, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 18,8 χιλιόμετρα.

Είχε προηγηθεί δόσηση 2,6 Ρίχτερ 34 χλμ νότια της Άρβης, το βράδυ της Δευτέρας.