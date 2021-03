Κόσμος

Δεκάδες νεκροί μετά από φωτιά σε κέντρο κράτησης μεταναστών

Μεταξύ των θυμάτων και μέλη του προσωπικού του κέντρου, στο οποίο κρατείται πλεονάζων αριθμός προσωπικού.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης, έφθασε τους εξήντα νεκρούς, δήλωσε στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας των σιιτών ανταρτών Χούθι.

Άλλοι εκατό και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν, είπε ο αξιωματούχος αυτός, σύμφωνα με υεμενίτικα ΜΜΕ.

Το ότι στο κέντρο κρατείτο πλεονάζων αριθμός μεταναστών και το χάος που επικράτησε όταν ξέσπασε η πυρκαγιά προκάλεσε πολλούς θανάτους, σημείωσε το στέλεχος των Χούθι, διευκρινίζοντας ότι στα θύματα συγκαταλέγονται μετανάστες από την Αφρική και μέλη του προσωπικού του κέντρου.

Η οργάνωση Ανσαρουλάχ, όπως αυτοαποκαλείται το κίνημα των σιιτών ανταρτών, σχημάτισε επιτροπή για να διενεργήσει έρευνα σχετικά με το συμβάν, πρόσθεσε.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιείται για να κρατούνται μετανάστες που μπήκαν στη χώρα «παράνομα» ενόψει των διαδικασιών απέλασής τους, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το απόγευμα χθες Δευτέρα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) απηύθυνε έκκληση να υπάρξει «επειγόντως πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων στους μετανάστες που υπέστησαν τραυματισμούς» στην πυρκαγιά.

«Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά (...) παραμένει ανεπιβεβαίωτος, καθώς δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ΔΟΜ.

Παρότι στην Υεμένη μαίνεται από το 2014 ένοπλη σύρραξη που έχει στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές κι έχει ωθήσει εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα του λιμού, η ροή μεταναστών από την Αφρική, που πάνε στη χώρα για να κινηθούν από εκεί προς τις πλούσιες αραβικές μοναρχίες του Κόλπου σε αναζήτηση δουλειάς και καλύτερης ζωής, παραμένει συνεχής. Υπολογίζεται πως στο εμπόλεμο κράτος φθάνουν 100.000 μετανάστες κάθε χρόνο.

Ωστόσο ο ΔΟΜ εκτιμά ότι ο αριθμός των μεταναστών που έφθασαν στην Υεμένη μειώθηκε σε περίπου 37.500 το 2020 από 138.000 το 2019, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Υπογραμμίζει ότι χιλιάδες εξ αυτών έχουν αποκλειστεί στην επικράτεια της Υεμένης, ιδίως μετά την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο κέντρο κράτησης μεταναστών παραμένουν άγνωστα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε πόσοι μετανάστες κρατούνταν στο κέντρο.