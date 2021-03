Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ - κορονοϊός: δυο μεγάλες ιδιωτικές κλινικές παραχωρούνται για νοσηλεία περιστατικών covid

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας. Ποιες είναι οι δυο κλινικές που παραχωρούνται στο ΕΣΥ και από πότε θα νοσηλεύουν περιστατικά covid.

Δύο ιδιωτικές κλινικές παραχωρούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών κορονοΪού στην Αττική, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Πρόκειται για το Ιατρικό Περιστερίου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και την ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ του Ομίλου Hellenic Healthcare Group.

Οι κλινικές παραχωρήθηκαν εθελουσίως στο ΕΣΥ, όπως αναφέρει ο κ. Κικίλιας, και θα είναι έτοιμες να νοσηλεύουν Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου.

Αναλυτικά η δήλωσή του Υπουργού Υγείας.

«Από την πρώτη ημέρα αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, ενεργούμε βάσει ενός συγκροτημένου, ρεαλιστικού και δυναμικού σχεδίου, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό και τώρα που η Αττική δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από την αρχή της πανδημίας, υλοποιούμε, όπως έχω ήδη ανακοινώσει, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώνοντας δυνάμεις.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο πλαίσιο της συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ανακοινώνω ότι:

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με επιστολή του Προέδρου του, Γιώργου Αποστολόπουλου, παραχωρεί εθελουσίως στο Ε.Σ.Υ. το Ιατρικό Περιστερίου, με την πλήρη στελέχωσή του σε ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και πάσης φύσεως προσωπικό που ήδη υπηρετεί εκεί.

Το Ιατρικό Περιστερίου θα νοσηλεύει Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group, με επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου του, Δημήτρη Σπυρίδη, παραχωρεί εθελουσίως στο Ε.Σ.Υ. την ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ, με την πλήρη στελέχωσή της σε ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και πάσης φύσεως προσωπικό που ήδη υπηρετεί εκεί.

Η ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ θα νοσηλεύει Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ευχαριστώ τους δύο Ομίλους για τη συνεργασία τους.

Το Υπουργείο Υγείας έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, προκειμένου να μη μείνει κανείς συμπολίτης μας χωρίς ιατρονοσηλευτική φροντίδα».