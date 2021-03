Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ - κορονοϊός: νοσηλεία ασθενών και δυο μεγάλες ιδιωτικές κλινικές

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας. Ποιες είναι οι δυο κλινικές που παραχωρούνται στο ΕΣΥ και από πότε θα νοσηλεύουν περιστατικά covid.

Δύο ιδιωτικές κλινικές παραχωρούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών κορονοΪού στην Αττική, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Πρόκειται για το Ιατρικό Περιστερίου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και την ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ του Ομίλου Hellenic Healthcare Group.

Οι κλινικές παραχωρήθηκαν εθελουσίως στο ΕΣΥ, όπως αναφέρει ο κ. Κικίλιας, και θα είναι έτοιμες να νοσηλεύουν Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου.

Αναλυτικά η δήλωσή του Υπουργού Υγείας.

«Από την πρώτη ημέρα αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, ενεργούμε βάσει ενός συγκροτημένου, ρεαλιστικού και δυναμικού σχεδίου, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και τώρα που η Αττική δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από την αρχή της πανδημίας, υλοποιούμε, όπως έχω ήδη ανακοινώσει, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώνοντας δυνάμεις. Για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο πλαίσιο της συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ανακοινώνω ότι:

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με επιστολή του Προέδρου του, Γιώργου Αποστολόπουλου, παραχωρεί εθελουσίως στο Ε.Σ.Υ. το Ιατρικό Περιστερίου, με την πλήρη στελέχωσή του σε ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και πάσης φύσεως προσωπικό που ήδη υπηρετεί εκεί. Το Ιατρικό Περιστερίου θα νοσηλεύει Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group, με επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου του, Δημήτρη Σπυρίδη, παραχωρεί εθελουσίως στο Ε.Σ.Υ. την ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ, με την πλήρη στελέχωσή της σε ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και πάσης φύσεως προσωπικό που ήδη υπηρετεί εκεί. Η ιδιωτική κλινική ΛΗΤΩ θα νοσηλεύει Covid περιστατικά από την Πέμπτη 11 Μαρτίου και θα τελεί υπό τη διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ευχαριστώ τους δύο Ομίλους για τη συνεργασία τους. Το Υπουργείο Υγείας έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, προκειμένου να μη μείνει κανείς συμπολίτης μας χωρίς ιατρονοσηλευτική φροντίδα».

Σε δήλωση του, ο Τομέαρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, αναφέρει μεταξύ άλλων, «τώρα που το αφήγημα για «διπλασιασμό» των ΜΕΘ και «θωράκιση» του ΕΣΥ κατέρρευσε παταγωδώς και άρχισαν οι κινήσεις πανικού για μεταφορά ασθενών covid από την Αθήνα στο νοσοκομείο Χαλκίδας, το Υπουργείο Υγείας αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση . Να αξιοποιήσει δηλαδή 2 μονάδες ιδιωτικές υγείας που οι ιδιοκτήτες τους προσφέρθηκαν να παραχωρήσουν στο ΕΣΥ. Μόνο που το βήμα αυτό εκτός από τραγικά καθυστερημένο, είναι πολύ περιορισμένο και χωρίς να είναι σαφείς οι λειτουργικές του προϋποθέσεις. Το μόνο που έχει διασφαλιστεί είναι ο προκλητικά ευνοϊκός διπλασιασμός του ημερήσιου νοσηλίου αποζημίωσης (…). Είναι προφανές πλέον ότι το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο δεν έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επιστράτευση όλων των διαθέσιμων υγειονομικών δυνάμεων της χώρας ( Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα και Ενόπλων Δυνάμεων ) στη μάχη κατά της πανδημίας, αλλά δεν μπορεί ούτε να εγγυηθεί ότι «δεν θα μείνει κανείς συμπολίτης μας χωρίς ιατρονοσηλευτική φροντίδα». Ήδη χιλιάδες ασθενείς χωρίς κορονοϊό δεν εξυπηρετούνται και ταλαιπωρούνται καθημερινά από το εσωτερικό lockdown που έχει επιβληθεί στο ΕΣΥ».