Γώγος στον ΑΝΤ1: ελπίζω μετά τις 22 Μαρτίου να ανοίξουν οι δραστηριότητες (βίντεο)

Ο Καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι θεωρείται δεδομένη η παράταση του lockdown.

Την ελπίδα του ότι μετά τις 22 Μαρτίου θα αρχίσουν να ανοίγουν οι οικονομικές δραστηριότητες και το λιανεμπόριο εξέφρασε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” ο Καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, Χαράλαμπος Γώγος.

“Είναι σωστό να συζητάμε για το άνοιγμα της αγοράς, ώστε να προγραμματιστεί σωστά και να γίνει με σωστό και μελετημένο τρόπο” τόνισε ο κ. Γώγος σημειώνοντας πάντως ότι προέχει να επιτηρηθεί η φροντίδα των ασθενών, δεδομένης και της πίεσης που δέχεται το σύστημα υγείας, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού.

Όσον αφορά στο lockdown, τόνισε ότι θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει παράταση τουλάχιστον μίας εβδομάδας. "Είναι τέτοια η κατάσταση που θεωρείται δεδομένη μια παράταση" σημείωσε.

Για το πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια στις μεταλλάξεις απάντησε ότι το βρετανό στέλεχος, που φαίνεται να επικρατεί και έχει την αίσθηση ότι θα φθάσει το 90 με 100% σιγά, σιγά, καλύπτεται από τα υπάρχοντα εμβόλια.