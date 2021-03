Κοινωνία

Ήθελε να στείλει λαθραίο καπνό.. ασυνόδευτο (εικόνες)

Χειροπέδες στον άνδρα που επιχείρησε να στείλει το παράνομο δέμα.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου ελληνικής υπηκοότητας προέβησαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Ν.4139/13) και περί ''Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα'' (Ν.2960/01).

Ειδικότερα, στα πλαίσια περιπολίας, τα ανωτέρω στελέχη μετέβησαν σε περιοχή της Αττικής για τον έλεγχο ασυνόδευτων δεμάτων σε εταιρείες μεταφοράς δεμάτων, τα οποία εν συνεχεία μεταφέρονται στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί μετέβη, ο 54χρονος για να παραδώσει ένα δέμα προκειμένου να αποσταλεί στη ν. Ρόδο, όπου μετά από έλεγχο βρέθηκαν εντός του δέματος τρεις συσκευασίες με χύμα καπνό χωρίς την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, συνολικού μεικτού βάρους 2.992gr..

Στη συνέχεια διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του εν λόγω ημεδαπού, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, όπου τα ανωτέρω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά εντοπίστηκαν τέσσερις πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού βάρους 8,81gr., καθώς και τρεις χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν χύμα καπνό άνευ ένσημης ταινίας ειδικού φόρου κατανάλωσης συνολικού μικτού βάρους 2.590gr.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ευρήματα, καθώς και δυο πίπες καπνίσματος κάνναβης.