Οικονομία

Βεβαίωση μετακίνησης: τι ισχύει για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Ποια η ισχύς των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν τη Δευτέρα. Σε ποιους δεν χορηγείται.

Μέχρι και την Δευτέρα 15/03/2021 θα ισχύουν οι βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιτηδευματιών και μελών οργάνωσης διοίκησης για την εκτέλεση της εργασίας τους που εκδόθηκαν μέχρι τη Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, οι εργοδότες οφείλουν να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με νέες βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν διάρκεια ισχύος από 16/3/2021 και όχι πέραν των 14 ημερών.

Οι βεβαιώσεις κίνησης που εκδόθηκαν από τη Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 16:01 και εφεξής δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, β) τηλεργασία και γ) νόμιμη άδεια, και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.