Γεωργιάδης: το πιθανότερο σενάριο για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και της εστίασης

Με χρονικό και όχι χιλιομετρικό περιορισμό οι αγορές στα μαγαζιά, Πότε θα ανοίξουν τα κομμωτήρια.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε ότι το πιθανότερο σενάριο για να ανοίξουν λιανεμπόριο αλλά και υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, είναι στις 22 Μαρτίου, πάντα εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα της πανδημίας.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν στα μαγαζιά κάποιες ώρες την ημέρα, στέλνοντας μήνυμα σε ειδικό πενταψήφιο αριθμό.

Τόνισε, μάλιστα, ότι ο περιορισμός θα είναι μόνο χρονικός και όχι χιλιομετρικός, με στόχο να μην υπάρχει συνωστισμός στους δρόμους.

Συμφωνά με τον υπουργό Ανάπτυξης , οι έως τώρα εκτιμήσεις είναι ότι η αγορά δε θα ανοίξει με τη μορφή ακορντεόν, για να ξανακλείσει δηλαδή στη συνέχεια, λόγω των εμβολιασμών αλλά και λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, μιλώντας στον «ΣΚΑΪ 100,3», ότι το Πάσχα είναι μια πιθανή περίοδος για να ανοίξει η εστίαση, όμως σε εξωτερικούς χώρους.

Συμφωνά με τον υπουργό λόγω της προόδου στο κομμάτι των εμβολιασμών είμαστε πολύ κοντά στο να αρχίσει αυτό να φαίνεται και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

«Περάσαμε τη θύελλα και το ναυάγιο και αρχίζουμε να βλέπουμε την ξηρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr