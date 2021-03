Πολιτική

Αστυνομική βία: Ο Μητσοτάκης απαντά στον Τσίπρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Βουλή θα δοθεί η απάντηση του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει την Παρασκευή στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για τα περιστατικά αστυνομικής βίας.

Το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να ξυλοκοπεί πολίτη είναι που «φούντωσε» νέο γύρο πολιτικής κόντρας.

Οι διαμάχες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι συνεχείς και οξείς. Θέση πήρε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», το πρωί της Τρίτης, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «διασταύρωσε τα ξίφη της» με τον Γιάννη Μπαλάφα.