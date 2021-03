Κοινωνία

Συλλήψεις για τα επεισόδια στην Πανόρμου

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν κάποιες από τις προσαγωγές που έγιναν τη Δευτέρα στα επεισόδια στην Πανόρμου.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την ένταση και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πανόρμου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί, χθες το βράδυ, έξω από το σταθμό του μετρό επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς.

Η Αστυνομία έκανε συνολικά οκτώ προσαγωγές, από τις οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.