Κορονοϊός: αναμένεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων την Τρίτη

Δυο μεγάλες ιδιωτικές κλινικές θα νοσηλεύουν περιστατικά covid. Οι προβλέψεις των ειδικών για την εξέλιξη της πανδημίας.

Μεγάλη είναι η αγωνία για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, με την Αττική να «βράζει» και το ΕΣΥ να δέχεται ασφυκτική πίεση.

Μάλιστα οι πληροφορίες από το μέτωπο των κρουσμάτων, αναφέρουν ότι ήδη από νωρίς το πρωί η καταμέτρηση είχε ξεπεράσει τα 2.000 κι αναμένεται να δούμε που θα φτάσει ως το απόγευμα.

Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε ότι δυο μεγάλες ιδιωτικές κλινικές παραχωρούνται στο ΕΣΥ για νοσηλεία περιστατικών covid.

«Περνάμε τη χειρότερη φάση και στην Αθήνα είναι άσχημη η κατάσταση», επεσήμανε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 και εξέφρασε την ελπίδα ότι, «αυτήν τη φορά θα ξαναμπούμε σε κανονικότητα , με μεγαλύτερη προσοχή». ενώ προέβλεψε ότι τον Μάιο θα είμαστε άλλη χώρα.

Την ελπίδα του ότι μετά τις 22 Μαρτίου θα αρχίσουν να ανοίγουν οι οικονομικές δραστηριότητες και το λιανεμπόριο εξέφρασε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” ο Καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, Χαράλαμπος Γώγος.

«Το εμπόριο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα γιατί είναι αναγκαίο οικονομικά και μπορεί να περιοριστεί με διάφορους τρόπους η επικινδυνότητα του», δήλωσε ο πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, αναφερόμενος στο πολυπόθητο άνοιγμα της αγοράς, ενώ μιλώντας στο "Θέμα 104,6", είπε ότι αν ανοίξει πρόωρα η εστίαση κινδυνεύουμε να κλείσουν όλα.