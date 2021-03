Κόσμος

Σχοινάς: Πριν από το καλοκαίρι το ψηφιακό πιστοποιητικό για τον κορονοϊό

Οι εμβολιασμένοι θα λάβουν το «ψηφιακό διαβατήριο». Τα πρώτα στοιχεία που θα περιέχονται σε αυτό.

Την αισιοδοξία ότι σύντομα στην ΕΕ θα υπάρχει συμφωνία για το πιστοποιητικό εμβολιασμού συμμερίζεται ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. «Τώρα όμως μετά και την τελευταία Σύνοδο Κορυφής, νομίζω ότι υπάρξει σύγκλιση στην ανάγκη αυτού του ψηφιακού πιστοποιητικού, το οποίο θα είναι ένα ευρωπαϊκό προϊόν. Θα είναι το ίδιο σε όλη την Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Ειδικές Αποστολές».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σκιαγράφησε την πρόταση της Κομισιόν για το πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα παρουσιάσει στις 17 Μαρτίου. «Στη φάση που βρισκόμαστε τώρα προετοιμασίας, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχει πάρα πολλά στοιχεία αυτό το πιστοποιητικό. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να έχει τα εξής τρία: Να δείχνει κατά πόσο ο κάτοχός τους εμβολιαστεί ή όχι, να δείχνει τα αποτελέσματα του μοριακού τεστ, του PCR και να δείχνει το κατά πόσο έχει αντισώματα ή είναι τέως ασθενής» έκανε γνωστό. Εξάλλου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο συνδυασμός αυτός των τριών στοιχείων είναι επαρκής για να μπορεί κάποιος να ασκήσει την κινητικότητά του στην Ευρώπη, μπορώντας να αποδείξει την υγειονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Κατέστησε σαφές πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Μαρτίου θα παρουσιάζει τις προδιαγραφές του ψηφιακού πιστοποιητικού, που θα είναι οι ίδιες για όλη την Ευρώπη και όχι τις παραμέτρους της χρήσης του. Από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί η πρόταση, χρειάζονται να γίνουν δυο επιπρόσθετα πράγματα, εξήγησε: Το πρώτο, να ληφθεί η απόφαση, θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου και στα αρμόδια συμβούλια υπουργών. Η δεύτερη διαδικασία επιπρόσθετη, είναι ότι θα χρειαστεί μια τεχνική επεξεργασία, με τρόπο ώστε η κάθε χώρα-μέλος να μπορεί να επιτρέπει στους πολίτες της να κλειδώνουν, να κωδικοποιούν, να εισάγουν στο σύστημα αυτό τις πληροφορίες.

Ο κ. Σχοινάς προσδιόρισε πως στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι.

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξουν ζητήματα διάκρισης για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν απάντησε ότι δεν δικαιολογούνται οι κριτικές όσων λένε ότι αυτή είναι η κερκόπορτα των διακρίσεων ή της κατάχρησης των ελευθεριών μας, προσθέτοντας πως δεν θα υπάρχει μόνο το στοιχείο του εμβολιασμού, θα υπάρχει και το στοιχείο του PCR και το στοιχείο των αντισωμάτων.

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν ανέδειξε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο και το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εμβολιασμού στην ιστορία των εμβολιασμών στην ανθρωπότητα. «Ποτέ κανένας δεν αγόρασε 2,6 δόσεις εμβολίου από έξι εταιρίες για 450.000.000 ανθρώπους» προσέθεσε και σημείωσε παράλληλα πως «μιλάμε για τη διαχείριση και ενός επιστημονικού θαύματος».

Περαιτέρω, παρατήρησε ότι ο ρυθμός παραγωγής αυξάνεται και εκτίμησε πως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε γύρω τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε 600.000.000 δόσεις και γύρω στον Απρίλιο θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι Ευρωπαίοι πάνω από εξήντα χρονών.