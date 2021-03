Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: έρευνες, διαμαρτυρίες και κόντρα για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα. Πού οδήγησαν οι έρευνες για υλικό από κάμερες ασφαλείας. Τι συζητήθηκε στη ΓΑΔΑ. Στη βουλή η πολιτική κόντρα για το θέμα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη, την περασμένη Κυριακή, πραγματοποιούν το απόγευμα κάτοικοι, δημοτικές παρατάξεις, σωματεία, κόμματα και συλλογικότητες της περιοχής, οι οποίες κάνουν λόγο για απρόκλητη αστυνομική βία σε βάρος της πόλης.

Στα καλέσματα τονίζεται ότι η αστυνομική βία και αυθαιρεσία δεν είναι αποδεκτά από τους πολίτες που δεν θέλουν καταστολή και τρομοκρατία στην πόλη. Στη συγκέντρωση καλούν και οι οπαδοί του Πανιωνίου με έδρα τη Νέα Σμύρνη. Σε ανακοίνωση τους σημειώνουν ότι «ζητήσαμε δικαιοσύνη και πήραμε απειλές, συλλήψεις και δικαστήρια».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται από τις Αρχές για το περισταστικό, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, το σημείοόμως είναι «τυφλό» και δεν καλύπτεται από κάμερες. Έτσι, οι προσπάθειες για υλικό από περιφερειακούς χώρους ή γύρω δρόμους που να δείχνουν την διέλευση των ατόμων συμμετείχαν στο επεισόδιο απέβησαν άκαρπες.

Το επεισόδιο βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο της Εισαγγελίας με σκοπό να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης αξιόποινων πράξεων από αστυνομικούς. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή τα βίντεο και τις καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν.

«Η άσκοπη βία δεν δικαιολογείται. Είμαστε απόλυτοι», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, ενώ παράλληλα γίνεται ΕΔΕ από την αστυνομία, ενώ διαβεβαίωσε ότι η έρευνα θα τελειώσει γρήγορα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στη ΓΑΔΑ, οι αξιωματικοί επικεντρώθηκαν στο να δραστηριοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και πάλι τα περιπολικά οχήματα με τα ηχητικά μηνύματα και οι συστάσεις στους πολίτες έτσι ώστε να αποφευχθούν εστίες έντασης.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αλιβιζάτου

Εν μέσω των έντονων αντιδράσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την Τρίτη συνάντηση στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο, επικεφαλής της επιτροπής για την διερεύνηση της αστυνομικής βίας.

Μήνυση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έκανε λόγο για «εικόνες που μας ενόχλησαν όλους» και σημείωσε πως «τα περιστατικά διερευνώνται».

Με δήλωση του, ο Τομέαρχης Προστασίας του Πολίτη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρει ότι κατέθεσε μήνυση και δηλώνει μεταξύ άλλων, «Με εντολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και προσκόμισα υλικό για τους απρόκλητους ξυλοδαρμούς, τα ντροπιαστικά και προκλητικά για τη δημοκρατία μας, γεγονότα, μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών. Από το υλικό προκύπτει η τέλεση αδικημάτων όπως :

της κατάχρησης εξουσίας,

της παράβασης καθήκοντος,

της απρόκλητης επικίνδυνης σωματικής βλάβης

του βασανισμού συλληφθέντα

της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας».

Το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη «φούντωσε» νέο γύρο πολιτικής κόντρας. Οι διαμάχες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι συνεχείς και οξείς. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει την Παρασκευή στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για τα περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», το πρωί της Τρίτης, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «διασταύρωσε τα ξίφη της» με τον Γιάννη Μπαλάφα.





«Προηγήθηκε αξιόποινη πράξη, υποστήριξε η δικηγόρος του αστυνομικού που έχει καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπεί άγρια πολίτη στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Η κ. Βαρελά είπε πως οι αστυνομικοί που έφτασαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, δέχθηκαν επίθεση από πάνω από 60 άτομα. Όπως είπε, υπήρχε κάλεσμα για ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων της Νέας Σμύρνης, ενάντια στα μέτρα για τον κορονοϊό και την καταστολή. Υποστηρίζει μάλιστα ότι, έγινε ανώνυμη κλήση από πολίτη και «δύο ομάδες ΔΙΑΣ ξεκίνησαν να επιβάλλουν πρόστιμα με κάθε ευγένεια, όπως προβλέπεται».

Μιλώντας, επίσης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο ΓΓ των ειδικών φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος διερωτήθηκε αν «είναι περίεργο ότι κάποιοι συμμετείχαν και μάλιστα ένας είχε συλληφθεί στο υπουργείο Υγείας», πληροφορία που όπως είπε γνωρίζει από τη δικογραφία της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον κ.Μαυροειδάκο, οι αστυνομικοί στο βίντεο, ζητούν λεκτικά από τον νεαρό να παραμείνει, για να συλληφθεί, ενώ εκείνος προσπαθεί να φύγει.

Για μεμονωμένο, αλλά απαράδεκτο και καταδικαστέο περιστατικό έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη. Ενώ πρόσθεσε, πώς είναι κουραστικό πλέον για ότι γίνεται να μετατίθεται η ευθύνη προσωπικά στον πρωθυπουργό. Τόνισε πως ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει την πολιτική ευθύνη, που κανείς δεν αρνήθηκε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναλάβει και στη Βουλή όταν χρειάζεται την πολιτική ευθύνη, όμως όπως υπογράμμισε, ότι στραβό γίνεται να καταλογίζεται στον πρωθυπουργό, «ε, πάει πολύ».