Νταλάρας για Νέα Σμύρνη: γιατί τέτοια βαρβαρότητα;

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός σχολιάζοντας το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, κάνει λόγο για «απαράδεκτες εικόνες που θυμίζουν μαύρες εποχές».

Στο περιστατικό της Νέας Σμύρνης, αναφέρθηκε σε ανάρτηση του στο Facebook, ο μεγάλος μας τραγουδοποιός, Γιώργος Νταλάρας.

Ο κ Νταλάρας αναρωτιέται μεταξύ άλλων «γατί τέτοια βαρβαρότητα» και κάνει λόγο για «απαράδεκτες εικόνες που θυμίζουν μαύρες εποχές».

Η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα:

Χωρίς λόγο

Γιατί τέτοια βαρβαρότητα; Τι έγινε πατριώτες; Ξύλο στην Νέα Σμύρνη; Απόγευμα στην πλατεία με οικογένειες και μικρά παιδιά; Απαράδεκτες εικόνες που θυμίζουν μαύρες εποχές. Θλίψη και απογοήτευση. Ποιος είναι άραγε ο τόσο σοβαρός λόγος που μπορεί να δικαιολογεί τέτοιες αντιδράσεις; «ΠΟΝΑΩ!». Εικόνα που παραπέμπει στο «I can’t breathe» της Αμερικής. Η αστυνομία επιβάλλεται εκτός από την Ε.Δ.Ε., να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι δεν μπορεί να κατεβάζει στο δρόμο καταστολείς με ψυχικά προβλήματα, γιατί οι εικόνες αυτό δείχνουν. Η κοινωνία μας είναι βαθιά πληγωμένη, οι γειτονιές είναι ρημαγμένες και τέτοιες πρακτικές δυναμιτίζουν το μέλλον της χώρας. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι κυβερνώντες.