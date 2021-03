Κοινωνία

ΑΠΘ: σύλληψη νεαρού με μαχαίρια και σουγιάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο των ελέγχων μετά τα επεισόδια στο ΑΠΘ. Όλα όσα βρέθηκαν στο σακίδιό του.

Έναν 23χρονο ημεδαπό συνέλαβαν, το βράδυ της Δευτέρα, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων, στο κέντρο της πόλης, πέριξ του ΑΠΘ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας για παράβαση του Νόμου περί όπλων και για απείθεια. Συγκεκριμένα, ο 23χρονος στη θέα των αστυνομικών και αφού προηγουμένως του δήλωσαν την ιδιότητά τους τράπηκε σε φυγή.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ένα πολυεργαλείο τύπου ελβετικού σουγιά, ένα εργαλείο με σπασμένη ξύλινη λαβή (σκεπάρνι), μεταλλικό κλειδί για μπουλόνια αυτοκινήτου, μεταλλικός γάντζος αυτοκινήτου, κουκούλα τύπου full face, δύο περιλαίμια τύπου μπαλακλάβα και τρεις πέτρες.

Επιπλέον, σε βάρος του, καθώς και σε βάρος τεσσάρων ακόμη ατόμων που προσήχθησαν από την ίδια περιοχή βεβαιώθηκαν παραβάσεις στο πλαίσιο της πρόληψης διασποράς μεταδοτικής ασθένειας (covid 19).