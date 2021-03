Οικονομία

Οι ΚΑΔ που δικαιούνται ενίσχυση για κλειστά μαγαζιά τα Χριστούγεννα

Η απόφαση για την έκτακτη ενίσχυση. Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στο μέτρο και η ημερομηνία που ανοίγουν οι αιτήσεις.

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19.

Στην απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, προβλέπεται πως η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ και ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 19η Μαρτίου και λήξη η 23η Απριλίου 2021.

Φορέας παρακολούθησης της ενίσχυσης είναι η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η πρόσκληση της δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev. gov.gr.

Η απόφαση αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ευδυλλίας, στην περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στον δήμο Καλυμνίων, στην τοπική κοινότητα Κέλλης του δήμου Αμυνταίου και στην τοπική κοινότητα Θεσπιέων.

Στις εν λόγω περιοχές από τις 15 Δεκεμβρίου 2020-2 Ιανουαρίου 2021 ανεστάλη η λειτουργία του λιανεμπορίου και της παράδοσης εκτός (click away) με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον. Δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές έχασαν την ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρας να λειτουργήσουν είτε με τη μέθοδο του click away είτε και με τη δυνατότητα εισόδου στο κατάστημα. Για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκε να δοθεί ενίσχυση υπό τη μορφή αποζημίωσης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που επηρεάστηκε από τα μέτρα.

Οι πληττόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αποδεικτικό από το ΤΑΧΙS από το οποίο προκύπτει ότι διατηρούσαν την 18η Δεκεμβρίου εγκατάσταση σε μια από τις επιλέξιμες περιοχές και ενεργό ΚΑΔ. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση.

Εάν προκύπτει ύπαρξη φορολογικής οφειλής και υποχρέωση παρακράτησης ποσού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποστείλει ταχυδρομικά στην ΕΥΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων το πρωτότυπο αυτού. Εάν το δικαιολογητικό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή του.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για την ενίσχυση επιχειρήσεων που αφορά η δράση είναι οι:

47.19 'Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό Εμπόριο Βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78 'Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

96.02.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού, εκτός από 96.02.13.01 - υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 - υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής), 96.02.13.03 -υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ).

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων και σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων, εκτός όσων ρητά εξαιρούνται.