Αθλητικά

Κλείνουν τα 4 πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League

Το Champions League επιστρέφει με 4 παιχνίδια στα οποία θα κριθεί η πρόκριση για την προημιτελική φάση.

Το σημερινό πρόγραμμα (22:00) περιλαμβάνει τα ματς Γιουβέντους-Πόρτο και Ντόρτμουντ-Σεβίλλη. Ανοιχτή είναι η πρόκριση στο πρώτο ζευγάρι μετά την επικράτηση με 2-1 της Πόρτο στην πρώτη αναμέτρησή τους στο «Ντραγκάο». Η Ντόρτμουντ απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση μετά τη νίκη της με 2-3 στη Σεβίλλη.

Στη Βουδαπέστη και η ρεβάνς της Λίβερπουλ με τη Λειψία

Αύριο (22:00) θα γίνουν οι αγώνες Λίβερπουλ-Λειψία και Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα. Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη, θα διεξαχθεί η ρεβάνς της Λίβερπουλ με τη Λειψία. Στο πρώτο παιχνίδι, που έγινε στο ίδιο γήπεδο, η Λίβερπουλ επικράτησε με 0-2. Η πρόκριση φαίνεται ότι έχει κριθεί στο άλλο αυριανό ζευγάρι, μετά τη νίκη με 1-4 της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη.

Ολυμπιακός-Άρσεναλ με περισσότερες από 400 επιλογές

Την Πέμπτη θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» του Europa League, με τα βλέμματα στραμμένα, στο Καραϊσκάκη για τη μάχη του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ, η οποία θα ξεκινήσει στις 22:00. Περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr για τον αγώνα Ολυμπιακός-Άρσεναλ.

Μεγάλο ματς θα γίνει και στο Οld Trafford, στις 19:55, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μίλαν.

Πολλαπλά σκορ και τριάδες με ενισχυμένες αποδόσεις

Σήμερα προσφέρονται τα πολλαπλά σκορ 1-0, 0-0 και 1-2 για τον αγώνα Γιουβέντους-Πόρτο.

Η τριάδα με ενισχυμένη απόδοση περιλαμβάνει τα Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα Γιουβέντους-Πόρτο, τα Over 2,5 γκολ στο ματς Ντόρτμουντ-Σεβίλλη και το Goal στο παιχνίδι Μπλάκμπερν-Σουόνσι.