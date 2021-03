Κόσμος

Elbeik: στην Καλαμάτα το πλοίο “φάντασμα” με τα 1780 ζώα

Από τον Δεκέμβριο δεν έχει γίνει δεκτό σε κανένα λιμάνι. Μεταφέρει πάνω από 1.700 βοοειδή, ύποπτα ότι πάσχουν από καταρροϊκό πυρετό.

Στα ανοιχτά της Καλαμάτας δένει σήμερα το φορτηγό πλοίο “Elbeik” σημαίας Τόγκο, το οποίο μεταφέρει πάνω από 1.700 βοοειδή, ύποπτα ότι πάσχουν από καταρροϊκό πυρετό.

Το πλοίο "φάντασμα" δεν έχει γίνει δεκτό σε κανένα λιμάνι από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν ξεκίνησε από την Ισπανία με προορισμό τη Λιβύη, λόγω του φόβου της ασθένειας των βοοειδών. Συγκεκριμένα έχει απαγορευτεί ο κατάπλους του πλοίου στη Σαρδηνία και σε λιμάνια της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Κύπρου. Μετά τα απανωτά απαγορευτικά, το φορτηγό έχει πάρει πορεία επιστροφής στην Ισπανία και συγκεκριμένα προς το λιμάνι της Καρθαγένης.

Έπειτα από παρέμβαση της Στέλλας Κυριακίδου, Κύπριας επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητήθηκε από την Ελλάδα η παροχή βοήθειας στο πλοίο όσον αφορά τον ανεφοδιασμό του με καύσιμα και τρόφιμα. Έτσι το “Elbeik” αναμένεται να προσεγγίσει την Καλαμάτα για τροφοεφόδια, τόσο για τα μέλη του πληρώματος όσο και για τα μεταφερόμενα ζώα. Το “Elbeik” θα αγκυροβολήσει σε απόσταση περίπου 3 ν.μ. από την ακτή.

Λόγω της φύσης του φορτίου και των φόβων λόγω της πιθανής ασθένειας, έχει οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας και κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες κατά τον ανεφοδιασμό.

Η περιπέτεια του πλοίου έχει απασχολήσει και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με το Politico να κάνει ειδική μνεία στη συμβολή της κ. Κυριακίδου στην εξεύρεση λύσης, ενώ ενέργειες έχουν γίνει και από τη διεθνή ΜΚΟ για την ευημερία των ζώων φάρμας CIWF.

