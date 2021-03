Πολιτική

Νίκος Παππάς: Προανακριτική Επιτροπή ζητά η ΝΔ

Ποια αδικήματα υποστηρίζει ότι βαρύνουν τον πρώην Υπουργό. Ποιος προτείνεται για Πρόεδρος. Τι αναφέρει για την εμπλοκή Φλαμπουράρη – Χαρίτση στην “υπόθεση Folli Follie".

Όπως αναφέρεται σε δήλωση του ΓΓ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Μπούγα:

«Μετά από μελέτη της δικογραφίας και αξιολόγηση του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, κρίνουμε ότι εις βάρος του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκου Παππά, προκύπτουν ικανές ενδείξεις που επιβάλλουν την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. υποβάλλει προς τη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, πρόταση υπογεγραμμένη από τριάντα Βουλευτές, με σκοπό την συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των εξής εγκλημάτων, που ο πρώην Υπουργός φέρεται ότι τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του:

του κακουργήματος της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Τα αδικήματα αυτά στοιχειοθετούνται στην πρότασή μας, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας.

Για την προεδρία της επιτροπής προτείνεται ο Βουλευτής Έβρου της Ν.Δ., κ. Σταύρος Κελέτσης.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση «Follie-Follie», κατά το σκέλος των ενδεχόμενων ευθυνών των πρώην Υπουργών, κυρίων Φλαμπουράρη και Χαρίτση, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε στην άσκηση δίωξης κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος. Για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, ως προς τις ευθύνες του πρώην Βουλευτή κ. Μπαλαούρα και των μελών της τότε Διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Η Βουλή θα αποφανθεί για την αίτηση ασυλίας του Βουλευτή, κ. Αραχωβίτη.

Είμαστε αποφασισμένοι να διερευνήσουμε με πληρότητα και αντικειμενικότητα μια ακόμη υπόθεση που φέρεται ότι εκπορεύθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με σκοπό -αυτή τη φορά- τον έλεγχο του Τύπου».