Πολιτική

ΝΔ: Σκληρή επίθεση σε Τσίπρα για ΑΠΘ και Νέα Σμύρνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωνάζετε ότι θα γίνει η Ελλάδα Μπέργκαμο και καλείτε συνεχώς σε συγκεντρώσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει η ΝΔ με ανακοίνωσή της για την επιλογή της Κουμουνδούρου να υπερασπιστεί την κατάληψη του ΑΠΘ, αλλά και να καλέσει τους πολίτες σε συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Χθες τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να υπερασπιστούν κατάληψη στο ΑΠΘ. Σήμερα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη, όπως έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα σε διάφορα σημεία της χώρας», τονίζει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Και καταλήγει: «Τη στιγμή που οι πολίτες δίνουν σκληρή μάχη και το Σύστημα Υγείας υφίσταται πίεση ο κ. Τσίπρας από τη μια επενδύει στις πλατείες των «νεοαγανακτισμένων» κι από την άλλη κραυγάζει ότι «η Ελλάδα θα γίνει Μπέργκαμο». Με τις ενέργειές του υπονομεύει την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε μια κρίσιμη φάση για τη δημόσια υγεία. Μονίμως ποντάρει στην καταστροφή και τζογάρει με την υγεία των πολιτών».