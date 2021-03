Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Στον “αέρα” η νέα ιστοσελίδα με δεκάδες υπηρεσίες

Σε λειτουργία το ανανεωμένο site του e-ΕΦΚΑ. Οι 45 ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, με κύρια χαρακτηριστικά της την ανάδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Φορέα, την ευκολία πλοήγησης του κάθε χρήστη και την βελτίωση της αισθητικής της.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) αναδεικνύει και καθιστά πιο εύκολες στη χρήση το σύνολο των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία ασφαλισμένων (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Μισθωτοί, Αγρότες, Συνταξιούχοι κλπ) στη κεντρική σελίδα.

Η ιστοσελίδα διαθέτει 45 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αριθμός που διαρκώς αυξάνει καθώς συνεχώς εντάσσονται νέες που εξαλείφουν την υποχρέωση φυσικής παρουσίας των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Είναι ενδεικτικό πως μόνο για τον μήνα Φεβρουάριο μέσω της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκαν 331.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων. Το 2020 επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα 3,2 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες, ενώ το σύνολο των επισκέψεων ανήλθε στα 29 εκατομμύρια.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη τόσο μέσα από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του e-EΦΚΑ όσο και με τη μελλοντική αναδιοργάνωση των τηλεφωνικών κέντρων και της ενίσχυσης των φυσικών σημείων εξυπηρέτησης μέσω της προσθήκης υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το προσεχές χρονικό διάστημα πρόκειται να υπάρξει μια συνολική αναμόρφωση της ιστοσελίδας με την προσθήκη νέων λειτουργιών και ενίσχυση της διαδραστικότητας της.