Αθλητικά

Ο Νεϊμάρ “ψήνει” τον Μέσι να μετακομίσει… στο Παρίσι

Ο Αργεντίνος σταρ αποτελεί τον διακαή μεταγραφικό πόθο των πρωταθλητών Γαλλίας.

Φαίνεται πως ούτε η εκλογή του Ζοάν Λαπόρτα στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, μπορεί να κάμψει την επιθυμία της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και του Νεϊμάρ, να δουν τον Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Γαλλίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «L'Equipe», ο Βραζιλιάνος επιθετικός κάλεσε πρόσφατα τον Αργεντινό φίλο του για να του εξηγήσει πόσο καλά ζει το Παρίσι και να τον πείσει να υπογράψει στην Παρί.

Η γαλλική εφημερίδα, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες, είχε αναφέρει ήδη μια άλλη κλήση από τον Νεϊμάρ προς τοn Μέσι, διαβεβαιώνει τώρα ότι ο Βραζιλιάνος επιμένει να πείσει τον Αργεντινό εξηγώντας του τη ζωή στη γαλλική πρωτεύουσα και τα πλεονεκτήματα που θα έχει από τη μετακόμισή του στο Παρίσι.