Lockdown - Αττική: “χειρόφρενο” στις μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο (πίνακες)

Ποιες είναι οι οδικές αρτηρίες όπου καταγράθηκε η μεγαλύτερη μείωση το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τα σκληρότερα μέτρα.

Υψηλά ποσοστά μείωσης της κυκλοφορίας οχημάτων, τα οποία φθάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στο 54%, κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (6 με 7 Μαρτίου) εφαρμογής των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας ΔΙΔΙΜΥ της Περιφέρειας Αττικής στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας ΔΙΔΙΜΥ της Περιφέρειας Αττικής και προέρχονται από 1000 αισθητήρες μέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου, προκύπτει ότι η κυκλοφορία το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, μετά τον περιορισμό μετακίνησης στα όρια του Δήμου, συγκριτικά με το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου μειώθηκε σε ποσοστό 21,4%.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία οι οδικές αρτηρίες που καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση είναι:

Λ. Ποσειδώνος -54,1 %

Λ. Βουλιαγμένης -32,6%

Λ. Συγγρού -31,4%

Λ. Κηφισίας -26,5%

Λ. Μεσογείων -25,4%

Λ. Κηφισού -21,5%

Με αφορμή τα σχετικά συμπεράσματα και την ενημέρωση που είχε από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε: «Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι πολίτες προχώρησαν στην πιστή τήρηση των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων κατά τη δύσκολη και κρίσιμη περίοδο που διανύει η Αττική λόγω της πανδημίας. Είμαι βέβαιος ότι η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν, κάτι το οποίο καταγράφεται και από τα στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, θα συμβάλει στην προσπάθεια μείωσης των κρουσμάτων. Τα στοιχεία που συλλέγει η Περιφέρεια Αττικής και αφορούν στα κυκλοφοριακά δεδομένα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για εμάς και όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο την λήψη εξειδικευμένων και στοχευμένων μέτρων περιορισμού της πανδημίας.