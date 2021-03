Κοινωνία

ΓΑΔΑ για Πανόρμου: Καμία σχέση με τους αστυνομικούς η φθορά του αυτοκινήτου

Η ανακοίνωση για το χθεσινό περιστατικό, για το οποίο διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

«Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα αναφερόμενα σε σημερινές αναρτήσεις ιστοσελίδων περί "πρόκλησης φθοράς σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Πανόρμου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ"», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΑΔΑ σχετικά με το βίντεο που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας από την περιοχή.

«Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φθορά στο συγκεκριμένο όχημα είχε προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο και ουδεμία εμπλοκή έχουν οι αστυνομικές δυνάμεις», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: πολιτική κάλυψη Μητσοτάκη στην αστυνομική αυθαιρεσία

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται «Από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου βίντεο στο οποίο φαίνονται ειδικοί φρουροί να σπάνε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε άδειους δρόμους στην περιοχή της Πανόρμου. Προχθές χωρίς λόγο ξυλοκόπησαν πολίτες και έριξαν χημικά σε οικογένειες με μικρά παιδιά στη Νέα Σμύρνη γιατί τόλμησαν να βγουν μία βόλτα μετά από 5 μήνες αποτυχημένου λοκντάουν. Όσο ο κ. Μητσοτάκης θα χάνει τον έλεγχο της πανδημίας, τόσο θα επιτίθεται στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο ξέχασε τις υποσχέσεις για ασφάλεια των πολιτών, δίνοντας τη θέση τους στην πρωτοφανή αστυνομική αυθαιρεσία σε βάρος τους, αλλά της παρέχει και πολιτική κάλυψη, με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο κ. Πλεύρη να δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει δικηγόρος των αστυνομικών της Νέας Σμύρνης».