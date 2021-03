Πολιτική

“Μανώλης Γλέζος” θα ονομάζεται αίθουσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Με ομόφωνη απόφαση του προεδρείου έγινε δεκτή η πρόταση Παπαδημούλη και ο Έλληνας –σύμβολο κατά του φασισμού αποκτά τη δική του αίθουσα, μετά θάνατον.

Το όνομα του Μανώλη Γλέζου παίρνει αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ομόφωνη απόφαση του προεδρείου του, μετά από πρόταση του Δημήτρη Παπαδημούλη και της Ευρωομάδας της Αριστεράς.

Όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αίθουσα συνεδριάσεων 1G2 του κτιρίου Altiero Spinelli θα πάρει το όνομα του Μανώλη Γλέζου, «σημαντικής προσωπικότητας της εθνικής αντίστασης κατά του φασισμού», «Έλληνα πολιτικού και ευρωβουλευτή από τις 24 Ιουλίου 1984 έως τις 25 Ιανουαρίου 1985 και από την 1 Ιουλίου 2014 έως τις 8 Ιουλίου 2015».

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή χθες το απόγευμα, σχεδόν ένα χρόνο μετά από το επίσημο αίτημα, όπως είχε διατυπωθεί τον Μάρτιο του 2020 με επιστολή του αντιπροέδρου του ΕΚ και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλη και των συμπροέδρων της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί και Μάρτιν Σίρντεβαν προς τον πρόεδρο του ΕΚ, Νταβίντ Σασόλι.

«Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Μανώλης αποτέλεσε έμπνευση και παράδειγμα στον αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη -γεγονός που έχει εκτιμηθεί και έχει γίνει σεβαστό από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη», δήλωσε μετά την απόφαση ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Τόνισε ότι «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, σήμερα, νιώθουμε τιμή και συγκίνηση γι' αυτή την δικαίωση στο όνομα του Μανώλη Γλέζου». Υπογράμμισε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί -πλην εκείνων που δεν του συγχώρεσαν ποτέ ότι κατέβασε, μαζί με τον Λάκη Σάντα, τη σβάστικα των ναζί από την Ακρόπολη- τον ευγνωμονούν και θα τον θυμούνται γιατί σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε αδούλωτος, αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές: Την αντίσταση, το πάθος για την ελευθερία, και τον αγώνα ενάντια στο φασισμό».

«Υποβάλαμε το αίτημα ως φόρο τιμής στην αξιοθαύμαστη ζωή αυτού του πρώην ευρωβουλευτή. Ο Μανώλης θα παραμείνει ως σύμβολο της αντιφασιστικής αντίστασης, για ελευθερία και δημοκρατία», σημειώνει το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την απόφαση να τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο «εκλιπών, μεγάλος μαχητής της αντίστασης, Μανώλης Γλέζος».