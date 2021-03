Κοινωνία

“Επίσκεψη” στην Πρεσβεία των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Κουφοντίνα (εικόνες)

Πως κατάφεραν να φτάσουν μια "ανάσα" από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Τι αναφέρουν σε κείμενο τους που ανέβασαν στο διαδίκτυο.

Μια «ανάσα» από την πρεσβεία των ΗΠΑ, κατάφεραν να φτάσουν περίπου 20 αλληλέγγυοι στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κινήθηκαν προς την πρεσβεία πετώντας φέιγ βολάν, αλλά στη συνέχεια έγιναν αντιληπτοί από τις αστυνομικές δυνάμεις και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Υπογράφοντας ως «Συνέλευση Αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα», σε κείμενο τους που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα αναφέρουν μεταξύ άλλων, ότι «η σημερινή συγκέντρωση έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία αποτελεί ακόμα έναν σταθμό της πολιτικής υπεράσπισης του συντρόφου και μια εκδήλωση ταξικής και κοινωνικής αντιπάθειας απέναντι στους πραγματικούς δολοφόνους και τρομοκράτες».