Life

Beyonce: η συγκινητική αφιέρωση σε μικρή θαυμάστρια που έφυγε από τη ζωή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για την οικογένεια της μικρής, αλλά και για την δημοφιλή καλλιτέχνιδα, απο την απώλεια της ζωής του κοριτσιού.

Την περασμένη Παρασκευή, η Lyric “Yhung” Chanel, φανατική θαυμάστρια της Beyonce και σταρ του Instagram, υπέκυψε μετά από διετή ταλαιπωρία λόγω όγκου εγκεφάλου και αναπλαστικού επενδυμώματος. Και η σταρ της pop απέτισε φόρο τιμής στη 13χρονη με ένα σύντομο βίντεο στο οποίο τραγουδά – μόνο φωνή – ένα ποτ πουρί επιτυχιών της.

Η μάχη που έδωσε η Chanel ενάντια στον καρκίνο και η θετική στάση της μετά τη διάγνωση την κατέστησαν «πρόσωπο» του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Kαι ήταν ο λόγος που είχε τη στήριξη καλλιτεχνών, σαν την Beyonce – έστειλε λουλούδια στην Chanel τον περασμένο Σεπτέμβριο – και την Cardi B, όπως σημειώνει το Billboard.

Στον φόρο τιμής στη 13χρονη, μια συρραφή βίντεο από τον λογαριασμό της Chanel στο Instagram συνοδεύει η Beyonce χωρίς μουσικά όργανα με ένα ποτ πουρί από τα «Brown Skin Girl», «Halo» και «Love on Top». Στο τελευταίο αλλάζει τη λέξη «baby» με τη λέξη «Lyric»: «Lyric it’s you/You’re the one I love/And you’re the one I need/You’re the only thing I see/Come on Lyric it’s you.»

Και στο τέλος προσθέτει: «Σ' αγαπάω μ' όλη μου την καρδιά».