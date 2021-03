“Wu-Tang Clan: Legacy”: Tο σπανιότερο βιβλίο για το χιπ χοπ με βάρος 181 κιλά!

Παράξενα

Οι Wu-Tang Clan ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν, αυτό που αποκαλούν, «το σπανιότερο βιβλίο στην ιστορία του χιπ χοπ».

Με τίτλο «Wu-Tang Clan: Legacy», το τεράστιο φωτογραφικό βιβλίο αποτελείται από περισσότερες από 300 σελίδες αδημοσίευτων φωτογραφιών που αναδεικνύουν την ιστορία δεκαετιών του ραπ γκρουπ.

Οι επιμελημένες φωτογραφίες είναι καταξιωμένων φωτογράφων, των Ντανιέλ Χέιστινγκς, Κάιλ Κρίστι, Άντι Καντιγιόν, καθώς και φίλων και των οικογένειών των Wu-Tang.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την ιστορία των Wu-Tang Clan μέσα από σπάνιες φωτογραφίες που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά» ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Wu-Tang Clerk Management, Τζον Γκίμπονς. «Ήταν διασκεδαστικό να ανακαλύπτουμε στιγμές από το παρελθόν, δημιουργώντας αυτό το έργο τέχνης περιορισμένων αντίτυπων… Από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, αυτή είναι η ιστορία του αδιαμφισβήτητα σπουδαιότερου hip hop γκρουπ όλων των εποχών που αναδεικνύεται μέσα από σπάνιες φωτογραφίες».

To «Wu-Tang Clan: Legacy» θα κυκλοφορήσει σε μόνο 36 αντίγραφα χειροποίητα που έχουν δημιουργηθεί στην Ιταλία από δέρμα κορυφαίας ποιότητας και άλλα υλικά. Κάθε βιβλίο θα είναι υπογεγραμμένο, αριθμημένο, θα φέρει πιστοποιητικό γνησιότητας και θα τοποθετηθεί σε μια τεράστια θήκη από χάλυβα, βάρους 181 κιλών που σχεδιάστηκε από τον γλύπτη Γκέθιν Τζόουνς.

Η χαλύβδινη κατασκευή, που χρησιμεύει και ως αναλόγιο θα διαθέτει 36 χάλκινους σκαλισμένους θαλάμους - ένα νεύμα στο ντεμπούτο άλμπουμ του γκρουπ Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από τα αρχαία χάλκινα βάζα που χρησιμοποιήθηκαν για τελετουργίες την περίοδο της δυναστείας Τζόου, με πρώτο ηγεμόνα τον βασιλιά Γου – Γουάνγκ.

Για ένα τέταρτο του αιώνα, το γκρουπ από το Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης υπήρξε επαναστατική δύναμη στο χιπ χοπ και άλλαξε για πάντα τον ήχο της ραπ μουσικής.