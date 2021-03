Κόσμος

Πολύνεκρο ναυάγιο στην Τυνησία

Υγρός τάφος για δεκάδες μετανάστες ανοιχτά της Τυνησίας. Μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά.

Τουλάχιστον 39 μετανάστες πνίγηκαν όταν τα δύο πλεούμενα που τους μετέφεραν βυθίστηκαν ανοικτά της Τυνησίας σήμερα καθώς προσπαθούσαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο με προορισμό το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, ανακοίνωσε το τυνησιακό υπουργείο Άμυνας.

Η ακτοφυλακή διέσωσε άλλους 165 και οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων συνεχίζονται ανοικτά των ακτών της Σφαξ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μοχάμεντ Ζέκρι. Όλοι οι μετανάστες που πνίγηκαν ήταν από την υποσαχάρια Αφρική, πρόσθεσε.

Η ακτογραμμή κοντά στην τυνησιακή πόλη-λιμάνι Σφαξ έχει γίνει κύριο σημείο αναχώρησης για τους ανθρώπους που φεύγουν για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις και τη φτώχεια στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, και σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος στην Ευρώπη.

Το 2019, περίπου 90 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν όταν το πλεούμενο που τους μετέφερε ανατράπηκε ανοικτά των τυνησιακών ακτών μετά την αναχώρησή του από τη γειτονική Λιβύη με προορισμό την Ευρώπη, σε μια από τις χειρότερες καταστροφές αυτού του είδους που χρειάστηκε να διαχειριστούν οι τυνησιακές αρχές.

Ο αριθμός των Τυνήσιων μεταναστών που αποβιβάζονται στις ακτές της Ιταλίας έχει πενταπλασιαστεί φθάνοντας τους 13.000 το 2020, σύμφωνα με οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία απέδωσε την αύξηση στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Τυνησία.