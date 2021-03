Life

Μακένζι Σκοτ: νέος γάμος μετά το διαζύγιο με τον Τζεφ Μπέζος

Δειτε την ιλιγγιώδη περιουσία που "απέκτησε" μετά τον χωρισμό της με τον επικεφαλής της Amazon.

Η δισεκατομμυριούχος Μακένζι Σκοτ, που έγινε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο μετά το διαζύγιό της με τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, παντρεύτηκε και πάλι, όπως έγινε γνωστό στον ιστότοπο του οργανισμού GivingPledge.

«Και τώρα, από μια ευτυχή συγκυρία, παντρεύτηκα έναν από τους πιο γενναιόδωρους και ευγενικούς ανθρώπους που γνωρίζω και την ακολουθώ στη δέσμευσή της να προσφέρει έναν τεράστιο οικονομικό πλούτο για να βοηθήσει τους άλλους», δήλωσε ο νέος σύζυγος της Σκοτ, Νταν Τζούετ, στη δήλωση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

Ο Τζούετ είναι καθηγητής επιστημών στο ιδιωτικό σχολείο του Λέικσαϊντ, στο Σιάτλ (βορειοδυτικές ΗΠΑ), γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία αποκάλυψε πρώτη την πληροφορία. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, το σχολείο, όπου φοίτησε επίσης ο Μπιλ Γκέιτς, είναι εκείνο στο οποίο πηγαίνουν τα παιδιά που απέκτησαν μαζί οι Τζεφ Μπέφος και Μακένζι Σκοτ.

Η πρωτοβουλία "Giving Pledge" ενθαρρύνει τους πλούσιους σε ολόκληρο τον κόσμο να προσφέρουν το μισό και πλέον της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και η Σκοτ έχει δεσμευτεί στο να καταβάλει το 50% του πλούτου της σε τέτοιου είδους ιδρύματα.

Η Μακένζι Σκοτ, που είναι επίσης μυθιστοριογράφος, είχε αποκαλύψει τον Δεκέμβριο ότι είχε δωρίσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 384 οργανώσεις, σε διάστημα 4 μηνών, ανεβάζοντας σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια το συνολικό ποσό των δωρεών της, που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της Σκοτ, ηλικίας 50 ετών, προέρχεται από τα χρήματα που έλαβε στο πλαίσιο του διαζυγίου της με τον Τζεφ Μπέζος, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 και που της επέτρεψε να αποκτήσει εκείνη την εποχή το ισοδύναμο αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της Amazon.

Η αξία τους αυξήθηκε με την άνοδο της τιμής της μετοχής του κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου στη Γουόλ Στριτ.

Σύμφωνα με την κατάταξη του Bloomberg για τους δισεκατομμυριούχους, η περιουσία της Μακένζι Σκοτ ανέρχεται σε 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντάς την στον 22ο πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη.