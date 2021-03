Κοινωνία

Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει άρδην ο καιρός. Έρχονται καταιγίδες στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Μεταβολή του καιρού αναμένεται την Τετάρτη. Βροχές θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι έντονα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επηρεάσουν τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, τις Σποράδες και τα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στο Αιγαίο και σε παράκτια κυρίως τμήματα της Θεσσαλίας, στης Στερεάς και της Μακεδονίας. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και από αργά το βράδυ σε ημιορεινά τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από 2 έως 15, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο και στο Καστελόριζο οι μέγιστες θα φτάσουν στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ και προοδευτικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν τη νύχτα προς Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και πιθανώς από αργά το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί που θα ενισχυθούν σταδιακά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2-4 βαθμούς χαμηλότερες.