Πολιτισμός

Τατόι: Αποκαθίσταται το κτήριο του Βουστασίου (εικόνες)

Το πρώην βασιλικό κτήμα ξαναβρίσκει σταδιακά την χαμένη του λάμψη...

Στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για το κτίριο του νέου Βουστασίου, καθώς και στην εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών για τα δίκτυα υποδομής στο τ. βασιλικό κτήμα στο Τατόι, προϋπολογισμού 106.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

«Το σύνολο των μελετών περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη, αφού προηγηθεί ψηφιοποιημένη απεικόνιση του κτηρίου. Το προϊόν της ψηφιοποίησης είναι απαραίτητο για την εκτίμηση της στατικής κατάστασης του κτιρίου και τον ακριβή προσδιορισμό της έκτασης και της ποιότητας των φθορών του εσωτερικά και εξωτερικά. Η ψηφιακή σάρωση και η γεωτεχνική μελέτη θα παραδοθούν σε διάστημα 30 ημερών, ενώ η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε διάστημα 60 ημερών». Αυτά πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του εμβληματικού σχεδίου ανάπλασης του τ. βασιλικού κτήματος στο Τατόι προχωρά «με προσήλωση στο πρόγραμμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα».

Όπως σημειώνει η ίδια ανακοίνωση, το σύνολο των έργων «Εκπόνηση απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση του κτιρίου του νέου Βουστασίου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου» και «Εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών για τις μελέτες των Δικτύων Υποδομής στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου», θα πραγματοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο.

Το κτίριο του νέου Βουστασίου βρίσκεται στην επονομαζόμενη Αγροτική Ενότητα του κτήματος. Περατώθηκε το 1952 και αντικατέστησε το παλαιότερο κτίσμα του βουστασίου που βρίσκεται βορειότερα, καθώς το τελευταίο δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης αγροτικής παραγωγής του κτήματος εκείνη την περίοδο. Αποτελεί σημαντικό μεταπολεμικό κτίριο του κτήματος και ως πιθανός δημιουργός του αναφέρεται ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Γκίνης. Τα τελευταία χρόνια εντός του κτιρίου φυλάσσονται αντικείμενα, υπό την εποπτεία της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, τα οποία τώρα απομακρύνονται, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των μελετών.