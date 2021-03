Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Σταϊκούρας: συνάντηση για τις αντοχές της οικονομίας στην πανδημία

Η ΠτΔ και ο ΥΠΟΙΚ συζήτησαν για τις εξελίξεις στην οικονομία, «με ιδιαίτερη έμφαση στις, χαμηλότερες των αναμενομένων, επιπτώσεις από την πανδημία»,

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος την ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην οικονομία, «με ιδιαίτερη έμφαση στις, χαμηλότερες των αναμενομένων, επιπτώσεις από την πανδημία», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αμέσως μετά, ο Υπουργός Οικονομικών, σε δήλωση του ανέφερε ότι «σήμερα είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ελληνική οικονομία αντέχει, παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς».

Και συνέχισε ο κ. Σταϊκούρας, λέγοντας, «η Κυβέρνηση, με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού, συνεκτικού και δυναμικού σχεδίου, στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Και, παράλληλα, με την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την δρομολόγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Πρόεδρο για την εξαιρετικά γόνιμη και παραγωγική συζήτηση που είχαμε».