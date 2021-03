Κοινωνία

Πέραμα: Συλλήψεις για επιθέσεις σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την διάρκεια ελέγχου. Τι λέει η ΕΛΑΣ για το περιστατικό.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Κυριακής στο Πέραμα, δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 26 ετών, κατηγορούμενοι ο πρώτος για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, απλής σωματικής βλάβης, εξύβρισης και απειλής και ο δεύτερος για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια ελέγχων αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στο Πέραμα, ο ανωτέρω 25χρονος οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικό του συνεργείου ελέγχων και κατά την διάρκεια της σύλληψης του τον χτύπησε προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ ο 26χρονος κατηγορούμενος άσκησε βία σε αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προκειμένου να αποτρέψει την σύλληψη του 25χρονου.



Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν, στον μεν 25χρονο διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, φιμέ υαλοπίνακες, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, να μην φέρει εμπρόσθια κρατική πινακίδα) καθώς και διοικητικά πρόστιμα για μη χρήση προστατευτικής μάσκας και μη κατοχή βεβαίωσης μετακίνησης και στον 26χρονο βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια τις σύλληψης των ανωτέρω κατηγορούμενων, ομάδα 20 περίπου ατόμων έρριψε μπουκάλια κατά των αστυνομικών, χωρίς να προκύψει όμως τραυματισμός αστυνομικού ή πρόκληση φθορών στα υπηρεσιακά οχήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα από το Α.Τ. Περάματος δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.