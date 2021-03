Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κινητοποίηση ενάντια στην αστυνομική βία, μετά το επεισόδιο της Κυριακής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πορεία στη Νέα Σμύρνη με αφορμή τα περιστατικά που συνέβησαν την Κυριακή κι έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Κάτοικοι, δημοτικές παρατάξεις, συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, εργατικές λέσχες, συνελεύσεις κατοίκων από την περιοχή και τις γύρω περιοχές, φοιτητικοί σύλλογοι, κι άλλες συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην αστυνομική βία και καταστολή και καταγγέλλοντας όσα συνέβησαν.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες πρόκειται να κατευθυνθούν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου στην κάθοδο.

Με εντολή της Αστυνομίας, διακόπηκαν στις 17:00 τα δρομολόγια του Τραμ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και θα διεξάγονται μόνο στα τμήματα από το ΣΕΦ έως τη στάση Μηδείας/ Μυκάλης (όρια Ν. Σμύρνης- Π. Φαλήρου), Βούλα- Μηδείας/ Μυκάλης και ΣΕΦ- Βούλα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται από τις Αρχές για το περισταστικό, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, το σημείο είναι «τυφλό» και δεν καλύπτεται από κάμερες. Έτσι, οι προσπάθειες για υλικό από περιφερειακούς χώρους ή γύρω δρόμους που να δείχνουν την διέλευση των ατόμων συμμετείχαν στο επεισόδιο, απέβησαν άκαρπες.

Την ποινική και πειθαρχική διερεύνηση των γεγονότων που εκτιλύχθηκαν και καταγράφηκαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης την περασμένη Κυριακή ζητεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω ανακοίνωσής της, η οποία καταλήγει στο ότι, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε διαθεσιμότητα, «ως ελάχιστη ένδειξη της μηδενικής ανοχής της Πολιτείας σε τέτοιου είδους φαινόμενα και της πρόληψης παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον».

«Προηγήθηκε αξιόποινη πράξη», υποστήριξε η δικηγόρος του αστυνομικού που έχει καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπεί άγρια πολίτηστη Νέα Σμύρνη την Κυριακή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι». Η κ. Βαρελά είπε πως οι αστυνομικοί που έφτασαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, δέχθηκαν επίθεση από πάνω από 60 άτομα.

Μιλώντας, στην ίδια εκπομπή, ο ΓΓ των ειδικών φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος διερωτήθηκε αν «είναι περίεργο ότι κάποιοι συμμετείχαν και μάλιστα ένας είχε συλληφθεί στο υπουργείο Υγείας», πληροφορία που όπως είπε γνωρίζει από τη δικογραφία της υπόθεσης.

Στο περιστατικό της Νέας Σμύρνης αναφέρθηκε σε ανάρτηση του στο Facebook, ο μεγάλος μας τραγουδοποιός, Γιώργος Νταλάρας. Ο κ. Νταλάρας αναρωτιέται, μεταξύ άλλων, «γατί τέτοια βαρβαρότητα;» και κάνει λόγο για «απαράδεκτες εικόνες που θυμίζουν μαύρες εποχές».

«Η επίσημη πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή των πολιτών σε διαδηλώσεις εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, συνιστά πράξη μέγιστης ανευθυνότητας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνοντας πως «υπονομεύει τα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του ιού. Και προσβάλλει τον αγώνα που δίνουν, νύχτα και μέρα, οι υγειονομικοί μας στο ΕΣΥ», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Επιμένει, άραγε, ακόμη και τώρα ο κ. Τσίπρας, να “δέχεται το ρίσκο” για τη δημόσια υγεία; Τον καλώ δημόσια να αναλογιστεί το βάρος των ολέθριων επιλογών του».

Μηνυτήρια αναφορά για το περιστατικό κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.

Το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη «φούντωσε» νέο γύρο πολιτικής κόντρας. Οι διαμάχες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι συνεχείς και οξείς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει την Παρασκευή στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για τα περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», το πρωί της Τρίτης, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «διασταύρωσε τα ξίφη της» με τον Γιάννη Μπαλάφα.