Μητσοτάκης: Ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ το κάλεσμα σε διαδηλώσεις εν μέσω πανδημίας

Σφοδρή επίθεση κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός.

«Η επίσημη πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή των πολιτών σε διαδηλώσεις εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, συνιστά πράξη μέγιστης ανευθυνότητας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισημαίνοντας πως «υπονομεύει τα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του ιού. Και προσβάλλει τον αγώνα που δίνουν, νύχτα και μέρα, οι υγειονομικοί μας στο ΕΣΥ», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Επιμένει, άραγε, ακόμη και τώρα ο κ. Τσίπρας, να “δέχεται το ρίσκο” για τη δημόσια υγεία; Τον καλώ δημόσια να αναλογιστεί το βάρος των ολέθριων επιλογών του».

«Ύστερα από ένα χρόνο δοκιμασίας, η κοινωνία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Καθήκον μας είναι να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και όχι να υποδαυλίζουμε κοινωνικές εντάσεις. Η Δημοκρατία, πράγματι, δεν μπαίνει σε καραντίνα. Ούτε, όμως, και οι τεράστιες ευθύνες του κ. Τσίπρα», καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, με αναφορά στα όσα είχε πει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε πρόσφατη συνέντευξή του, η Νέα Δημοκρατία υπογραμμίζει ότι: «Με τις ενέργειές του, ο κ. Τσίπρας υπονομεύει την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε μία κρίσιμη φάση για τη δημόσια υγεία» και ότι «Μονίμως ποντάρει στην καταστροφή και τζογάρει με την υγεία των πολιτών.»

Σήμερα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη όπως έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα σε διάφορα σημεία της χώρας.



O κ. Τσίπρας από τη μια επενδύει στις πλατείες των “νεοαγανακτισμένων” κι από την άλλη κραυγάζει ότι “η Ελλάδα θα γίνει Μπέργκαμο”. pic.twitter.com/X86sbnRz0M — ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) March 9, 2021

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει την Παρασκευή στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για τα περιστατικά αστυνομικής βίας.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ολοένα και πιο επικίνδυνος για τη Δημοκρατία

Σε "σκληρή" γλώσσα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ . Κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του lockdown, ενώ υπάρχουν και προσωπικές αιχμές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό από την ανικανότητα της κυβέρνησής του. Αυτό όμως δεν τον δικαιολογεί να γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος για τη Δημοκρατία.

Τον ενημερώνουμε, ότι ο μόνος που έχει τη δύναμη να ξεσηκώνει πολίτες -και μάλιστα ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης- σε κινητοποιήσεις εν μέσω λοκντάουν, είναι ο ίδιος και η πολιτική του. Είναι η υποκρισία του και ο αυταρχισμός του.

Άφησε τα νοσοκομεία τόσους μήνες ανοχύρωτα, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές δίχως στήριξη. Και τώρα έχει το θράσος να ρίχνει την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα.

Οδήγησε τη κοινωνία στο πιο αυστηρό, μακροχρόνιο και αποτυχημένο λοκντάουν σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα έχει το θράσος να ρίχνει την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα.

Όταν όμως ο ίδιος προκαλεί με κορονοπάρτι στην Ικαρία και την ίδια στιγμή δίνει εντολή να τρομοκρατούν και να ξυλοκοπούν οικογένειες με μικρά παιδιά και νέους στις πλατείες, ας μην ψάχνει στους πολιτικούς του αντιπάλους για υποκινητές της οργής των πολιτών.

Ο ίδιος είναι ο μόνος υποκινητής».

Απάντηση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου, Αριστοτελίας Πελώνη, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: O κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από τις παραληρηματικές ανακοινώσεις του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός τον κάλεσε να τοποθετηθεί. Οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Συνεχίζει, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, να καλεί σε συμμετοχή σε κινητοποιήσεις; Εξακολουθεί να «δέχεται το ρίσκο»;