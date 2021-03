Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Πού αυξήθηκε κατά 128% το ιικό φορτίο στα λύματα

Αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν σε έξι σημεία ελέγχου, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Την εβδομάδα 1-7 Μαρτίου παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (22-28 Φεβρουαρίου) στο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσότερων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, πλην του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Οι αυξητικές αυτές τάσεις κυμαίνονται από +49% στη Θεσσαλονίκη έως και +128% στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οριακές κρίνονται οι αυξήσεις που παρατηρούνται στην Πάτρα (+10%), στη Λάρισα (+12%) και στην Περιφέρεια Αττικής (+15%), με το ιικό φορτίο στα λύματα των περιοχών αυτών να παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτό της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρομοίως, η συγκέντρωση του ιϊκού φορτίου στα λύματα του Αγίου Νικολάου Κρήτης (-2%) παραμένει ουσιαστικά σταθερή, σε σχετικά χαμηλά όμως επίπεδα.

Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιϊκού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

