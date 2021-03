Κοινωνία

Lockdown: Ο απολογισμός των ελέγχων την Κυριακή

Χιλιάδες έλεγχοι σε όλη την χώρα για την τήρηση των μέτρων. Πού "έπεσαν" πρόστιμα και λουκέτα.

Έξι συλλήψεις, πρόστιμα 497.900 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι ο απολογισμός των χθεσινών ελέγχων για την τήρηση των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού covid-19.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διενήργησαν συνολικά 81.169 ελέγχους (οι 71.212 από την ΕΛ.ΑΣ.) και κατέγραψαν 1.582 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων.

Επίσης, βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ έξι παραβιάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.