Υγεία - Περιβάλλον

Τηλεδιάσκεψη με Πάιατ είχαν Τσιόδρας και Αρκουμανέας

Ο Αμερικανός πρέσβης εκθείασε την Ελλάδα για την στρατηγική της απέναντι στην πανδημία.

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ΕΟΔΥ, μεταξύ του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτη Αρκουμανέα, του αντιπροέδρου Γιώργου Παναγιωτακόπουλου και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Σκοπός της διάσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση του Αμερικάνου πρέσβη για τις ενέργειες του ΕΟΔΥ αναφορικά με την πανδημία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΕΟΔΥ.

«Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση εκατέρωθεν για την μελλοντική συνεργασία του αμερικανικού κέντρου λοιμώξεων (CDC) καθώς και για την κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο πρέσβης κ. Πάιατ εκθείασε τη χώρα μας για την στρατηγική της απέναντι στην πανδημία και συγκεκριμένα για το σημαντικό επιστημονικό και επιχειρησιακό έργο του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. Η συζήτηση εκτός από την αντιμετώπιση της πανδημίας έθιξε και θέματα πολιτικής της υγείας και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στον τουρισμό αντίστοιχα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί την απαρχή για μια εις βάθος και ουσιαστική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το CDC για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών για τη Δημόσια Υγεία, καταλήγει ο ΕΟΔΥ στην ανακοίνωσή του.?