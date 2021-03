Καιρός

Ανήλικοι σκότωσαν συμμαθήτρια τους

Το ζευγάρι είχε ρίξει σε ποτάμι την σορό της άτυχης κοπέλας. Πως και απο ποιόν ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Ένα φρικιαστικό έγκλημα έχει σοκάρει το Παρίσι όπου ένα 14χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό από πνιγμό χθες.

Δράστες είναι ένα ζευγάρι συμμαθητών της που μάλιστα συνελήφθησαν, καθώς αφού πρώτα την ξυλοκόπησαν μετά την πέταξαν στον Σηκουάνα, στα βορειοδυτικά προάστια του Παρισιού, μεταδίδει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αστυνομικές και δικαστικές πηγές.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένα αγόρι και η φίλη του, ηλικίας 15 ετών, «χτύπησαν και πέταξαν» στον Σηκουάνα τη 14χρονη, η οποία, σύμφωνα με πηγές, ήταν θύμα παρενόχλησης.

Η μητέρα του αγοριού, που συνελήφθη, τηλεφώνησε στην αστυνομία χθες, γύρω στις 19.00 τοπική ώρα, για να καταγγείλει ότι ο γιος της και η φίλη του είχαν μόλις χτυπήσει μια συμμαθήτριά τους και είχαν τραπεί σε φυγή, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή.

Συγκεκριμένα, όπως η ίδια περιέγραψε στην αστυνομία, μεταξύ 16.00 και 17.00 τοπική ώρα, ο γιος της «της ανακοίνωσε ότι είχαν μόλις χτυπήσει ένα κορίτσι και εκείνο είχε πέσει στον Σηκουάνα», ανέφερε η εισαγγελία.

Η μαρτυρία της βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν τη σορό της 14χρονης, η οποία έφερε «ίχνη από χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο», διευκρίνισε η εισαγγελία.

Η διαμάχη, που οδήγησε στην τραγωδία, φαίνεται να ξεκίνησε πριν από τις σχολικές διακοπές του Φεβρουαρίου, όταν φωτογραφίες του θύματος «με εσώρουχα» κυκλοφόρησαν στο Snapchat, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το θύμα «μου μίλησε, μου είπε ότι την παρενοχλούσαν. Την είδα να έχει πιαστεί στα χέρια με εκείνη που την παρενοχλούσε μπροστά από τις τουαλέτες» την περασμένη εβδομάδα. «Είναι σοκαριστικό, είχε όλη τη ζωή μπροστά της», περιέγραψε, με δάκρυα στα μάτια, μια μαθήτρια, υπό καθεστώς ανωνυμίας.